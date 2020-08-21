اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الاحتياطيات في ليبيا تستنفد ودخل العوائل يستخدم للبقاء على قيد الحياة

ليبيا – حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس من أن الازمة الإنسانية في ليبيا تزداد سوءا بسبب وقف النشاط النفطي وما وصفته بـ” حصار الموانئ” وانتشار وباء كورونا في البلاد.

رئيس اللجنة بيتر ماورير وفي تصريح للصحفيين وفقاً لماذكرته قناة “روسيا اليوم” أعرب عن أمله في أن تنجح المساعي الدبلوماسية التي شملت زيارة قام بها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذا الأسبوع في استئناف عملية سلام سياسية.

وتحدث ماورير لدى عودته من ليبيا حيث أجرى محادثات منفصلة مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق ومع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وقال ماورير للصحفيين: “شهدنا الاحتياطيات تستنفد ودخل العوائل يستخدم للبقاء على قيد الحياة، وتفاقم الوضع بالهجوم على طرابلس وزاد سوءا بانتشار كورونا والقيود النفطية وتوقف الأنشطة”.

ورد ماورير على سؤال عن احتمالات وقف لإطلاق النار حول سرت،قائلا: “أصول البنك المركزي والوضع النفطي ووقف إطلاق النار حول سرت كلها قضايا سياسية جدا ويتعين التفاوض عليها سياسيا”.

وقال ماورير إنه حصل على تعهدات من السراج والمشير حفتر بأن تزيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زياراتها لمراكز الاعتقال في مصراتة وطرابلس وبنغازي.

رئيس اللجنة إختتم تصريحه:”فيما يتعلق بالالتزام السياسي،كان من الواضح جدا أن هناك استعدادا الآن للسماح للجنة بدخول المزيد من مراكز الاعتقال”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية