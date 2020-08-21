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السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية.

وقال السيسي إن وقف إطلاق النار «خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، وحفظ مقدرات شعبها»، حسب بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأصدر السراج وصالح بيانين، أعلنا خلالهما وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في الأراضي الليبية

وأظهر البيانين توافق الطرفين على «استئناف إنتاجه وتصديره، وتجمد إيرادته في الحساب الخاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ضيعت ليبيا الحره المستقله يا عقيله انت و حفتر و قبائل حب المال … و ليفرح الصهيويهود و اذنابهم التركيهود و الخوان صهيويهود و ماسون المتأسلمون …..حسبنا الله و نعم الوكيل ( و لا نعفي القياده المصريه منذ فبراير ٢٠١١ من المصيبه و البلاء الذي وقع علي ليبيا..و جعلوا مصر تعيش في توتر و تهديد ابدي .. لك الله يا مصر

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