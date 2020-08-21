ماكرون يدعو إلى فرض عقوبات على منتهكي حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

ليبيا – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض عقوبات على منتهكي نظام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ماكرون وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس ووفقاً لما نقله موقع “روسيا اليوم” قال:” لا يمكننا أن نسمح بتدخل دول أجنبية في هذا النزاع وانتهاكها لحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة”.

وشدد على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا وتهيئة الظروف للاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية.

الرئيس الفرنسي اعتبر أنه لذلك يجب تعزيز بعثة إيريني الأوروبية وفرض عقوبات على منتهكي حظر توريد الأسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية