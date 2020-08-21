«بيت المال»: سندافع عن تمركزاتنا المتواجدين بها وعلى «قوات العدو» الانسحاب الفوري من سرت والجفرة

قال آمر ما تسمى “غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لمليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، إنه يرحب ببيان الدعوة لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية، وقوفا عند امتثاله لأوامر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش، على حد قوله.

وتابع “بيت المال” في إيجاز نشرته صفحة ما تسمى “غرفة عمليات سرت والجفرة” اليوم الجمعة:” في ذات الوقت سنكون مدافعين عن مناطقنا وتمركزاتنا المتواجدين بها”.

وأشار إلى أنه يطالب جميع من وصفهم “قوات العدو” بالانسحاب الفوري من سرت والجفرة، وإن بدر منها ما يخالف ذلك، فإننا جاهزين للرد في الزمان والمكان المناسبين، على حد تعيبره.

وكان فايز السراج، قد أصدر اليوم الجمعة، قرارا بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، لافتا إلى أن تحقيق وقف الفعلي يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.

ومن جانبه، دعا المستشار عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق نار شامل وكافة العمليات القتالية والبدء في إجراء انتخابات نزيهة.

وقال “صالح”، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة.