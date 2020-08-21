ليبيا الان

عن وقف النار.. الشريف: القادم يجب أن يكون تصالحي وليس توافقي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

21 August, 2020

وصف المتخصص في مكافحة الإرهاب د .محمد ابوراس الشريف، بيانات المجلس الرئاسي والبرلمان بشأن وقف النار، بأنها “خطوة جيدة من طرفي النزاع”. 

وقال الشريف، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “خطوة جيدة من طرفي النزاع، مع الحذر من أن تكون عملية تقاسم أو تدوير للسلطة وليست مصالحة دائمة تفضى لحل الأزمة التي خنقت المواطن وجعلتها يعيش في الظلام”، لافتا إلى أن الدور القادم يجب أن يكون هو دور تصالحي مبنى على نزع فتيل الأزمة، وليس توافقي كما حدث في الصخيرات.

كما قال الشريف، “الدور التوافقي تجرع الليبيين مرارته سنين وذلك خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى معارك واقتتال وتشظيات وشروخ وانقسامات محلية ودولية، يجب أن ينطلق السياسيين الليبيين من مبدأ لا غالب ولا مغلوب لتحقيق الاستقرار والابتعاد عن المحصصة الجهوية والاستقواء بالأجنبي وفك مافيات السلاح، وأننا نبارك أي خطوة تصل بنا لمحطة الاستقرار وسعادة ورفاهية الليبيين”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ضيعت ليبيا الحره المستقله يا عقيله انت و حفتر و قبائل حب المال … و ليفرح الصهيويهود و اذنابهم التركيهود و المغاربه و الخوان الصهيويهود الماسون المتأسلمون …..حسبنا الله و نعم الوكيل ( و لا نعفي القياده المصريه منذ فبراير ٢٠١١ من المصيبه و البلاء الذي وقع علي ليبيا..و جعلوا مصر تعيش في توتر و تهديد ابدي .. لك الله يا مصر…. و شاپوه لليڤي الدجال و الموساد

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