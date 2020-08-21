قوات الوفاق: نرحب بوقف النار.. ولكن

أعربت غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات الوفاق، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بالدعوة لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية في البلاد.

وقال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة بقوات الوفاق إبراهيم بيت المال، :”وقوفا عند امتثالنا لأوامر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، فإننا نرحب ببيان الدعوة لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية، وفي ذات الوقت سنكون مدافعين عن مناطقنا وتمركزاتنا المتواجدين بها، ولذلك نطالب جميع “قوات العدو” انسحابها الفوري من سرت والجفرة، وإن بدر منها ما يخالف ذلك، فإننا جاهزين للرد في الزمان والمكان المناسبين”، بحسب قوله.

” style=”height: 765px;”>