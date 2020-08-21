العباني: لما لا تكون المنطقة من مصراتة إلى الزاوية منزوعة السلاح؟

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

21 August, 2020

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن “الهدنة ووقف إطلاق النار عمل إنساني عظيم يحقن الدماء ويحفظ الأرزاق من الهدم والتدمير”.

وأوضح العباني في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن بيان مجلس النواب خارطة كاملة تستوعب المبادرات التي تطفوا على السطح، والتي من أهمها سرت منزوعة السلاح وإعادة إنتاج النفط وتصديره، قائلا “بيان المبادرة لا يعدو كونه استجابة لضغوط دولية من أجل إعادة إنتاج النفط وإعادة تصديره، في غياب ضمانات دولية لإخراج القوات التركية وما يزيد على 20 ألف مرتزق من ليبيا، مبادرة تستهدف إخراج الجيش الليبي من سرت والجفرة والتي أعلنهما الرئيس السيسي خطا أحمرا وبعد أن عجزت المليشيات والقوات التركية المعتدية على اجتياح سرت والجفرة للوصول إلى الهلال النفطي والاستيلاء على ثروة الليبيين”، بحسب تعبيره.

كما قال العباني، “إن وقف إطلاق النار عمل عظيم من أجل تحقيق السلام، ولكن إذا كان السلام لا يبنى إلا بمناطق منزوعة السلاح ووجود قوات تركية ومرتزقة ومليشيات مسلحة، فلما لا تكون المنطقة الممتدة من مصراتة إلى الزاوية منزوعة السلاح وهي أكثر منطقة للنشاط البشري، إن مثل هذه المبادرة تستهدف قيادة الجيش الليبي في مقتل و”تسييلا للعاب” عقيلة صالح وفائز السراج من أجل الاستمرار في “الالتصاق بالكراسي””، على حد قوله.