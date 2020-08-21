الإعلان عن انتخابات جديدة ووقف لإطلاق النار في ليبيا

أعلنت السلطتان الليبيتان المتنافستان اليوم الجمعة كل على حدة، عن تنظيم انتخابات قريباً ووقف فوري لإطلاق النار والعمليات القتالية كافة على كامل الأراضي الليبية، وقد رحبت الأمم المتحدة بالـ “توافق” بين الطرفين.

وفي بيانين منفصلين، أعلن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومقره طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وعقيلة صالح رئيس البرلمان المنتخب ومقره في شرق البلاد، عن إجراء انتخابات قريباً وأمراً بوقف فوري لإطلاق النار.