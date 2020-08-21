ليبيا الان

بيت المال يرحب بوقف إطلاق النار.. ويطالب قوات القيادة العامة بالانسحاب الفوري من سرت والجفرة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رحب آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق العميد إبراهيم بيت المال ببيان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الداعي إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

وأكد الامتثال إلى أوامر السراج بصفته القائد الأعلى للجيس، مطالبا قوات القيادة العامة «بالانسحاب الفوري من سرت والجفرة»، حسب بيان نقلته صفحة الغرفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأضاف أنه إذا ما بدر من قوات القيادة العامة «ما يخالف ذلك»، فإن قوات حكومة الوفاق «جاهزة للرد في الزمان والمكان المناسبين».

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واليوم الجمعة، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تعليماته لجميع قوات حكومة الوفاق بالوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وقال إنه بادر إلى هذا الإعلان بهدف «استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة»، مشيرا إلى أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم أجهزة الشرطة من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • بيت المال….قيسك نذل…عليك بطرد الأتراك والسوريين من ليبيا…وبعدها تكلم عن الجيش الليبى…هذا اذا كنت ليبى اصلا

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  • The cowardly Sherkess and the other outlaws & ROTTEN Misratees have always wanted blood shed and destruction since they are and also genetically do NOT value or relate to the homeland & musk soil
    Ya house of money (stolen $petro money ) it is a very a shameful for a TRUE Libyan soldier to stand next to so many foreign fighters(core criminals & Turkey’s trash of ISIS) whom are generously being paid by ” un-authorized use/waste of the state’s cash flows) and cowardly announce or asks the brave lions & falcons that they must conduct this move or that condition
    The keen vivid observation from the Libyan tragedy ( 12 years ) is that , Misrata ( mini-Turkey) is the main player & vicious enemy of Libya and other cities or regions.
    Misrata is a Satanic, bloody and destruction hub and willing to housing many serious foreign or local criminals, then Misrata should be immediately transformed to NO LAND & spray it with serious chemicals to remove and vanish its rotten & traitor residents & for good
    HELL with MISRATA and its crooked, bloody & fake vision of Libya’s future

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