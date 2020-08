بحث وزير

الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي

مجموعة من القضايا الإقليمية في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وذكرت الخارجية

الروسية في بيان، أن لافروف وأوغلو أكدا أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في

ليبيا.

وشدد الطرفان

الروسي والتركي على ضرورة إيجاد حل يخدم مصالح الشعب الليبي يستند إلى قرارات

مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي، على حد قولهما

واتفق الجانبان على

مواصلة المشاورات والعمل على مساعدة الأطراف الليبية في التوصل إلى وقف دائم

للقتال وبدء حوار ليبي – ليبي لتسوية النزاع.

The post لافروف وأوغلو: سنواصل العمل للتوصل إلى وقف دائم للقتال وبدء حوار ليبي ليبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24