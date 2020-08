رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بالبيانين الصادرين عن حكومة الوفاق غير المعتمدة، ومجلس النواب؛ بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، واعتبرها خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية.

