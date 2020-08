خاص ليبيا 24/ خاص ليبيا 24

رحب عضو مجلس

النواب، الجمعة، عبد الهدي الصغير بالبيانات الصادرة عن مجلس النواب والمجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وقال الصغير، في

تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إنها ” خطوة في الاتجاه الصحيح لإخراج

البلاد من الأزمة”.

