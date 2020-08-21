عمران: تجاهل مشروع الدستور يجر البلاد للمزيد من الصراعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

21 August, 2020

رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، أن الاستمرار في تجاهل مشروع الدستور الذي أصدرته هيئة منتخبة من الشعب الليبي، سيجر البلاد إلى المزيد من الصراعات ولن ترقى أي تفاهمات لتكون البديل عنه.

وقالت عمران، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن وقف الاقتتال والاحتراب بين الليبيين، ووقف الاستنزاف الممنهج لمقدرات الدولة الليبية، والحفاظ على وحدتها، وحسن إدارة ثرواتها، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، وإرساء قوعد العدالة الاجتماعية والتنمية الفاعلة والمستدامة، والشروع في انتخابات رئاسية وبرلمانية، ينبغي أن يستند على مرتكزات واضحة تؤسس لبناء دولة القانون والمؤسسات وفق قواعد محددة تنظم السلط والعلاقة بينها وتنظم الحكم المحلي وترسي النظام الحقوقي وغيره من قواعد النظام الحاكمة للدولة الليبية”.

وتابعت عمران، “الاستمرار في تجاهل مشروع للدستور أصدرته هيئة منتخبة من الشعب الليبي سيجر المزيد من الصراعات ولن ترقى أي تفاهمات لتكون البديل عنه، فلا مناص من التعويل على إرادة الليبيين لتأسيس دولة ليبيا على أساس ثابت ومتين، ولا مفر من المضي قدما نحو إنهاء المسار التأسيسي وطرح مشروع الدستور على الليبيين لتقرير مصيرهم بعيدا عن مدعي الوطنية وحب الوطن، ومن ثم الشروع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.