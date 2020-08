أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن بلاده لن تسمح بتدخل

أجنبي من شأنه تعقيد الأزمة الليبية.

وأوضح ماكرون في تغريدة بموقع تويتر أنه يجب عدم السماح بانتهاك حظر

الأسلحة، مع العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وطالب الرئيس الفرنسي بالشروع في حل

سياسي بعد الحصول على وقف إطلاق النار، في ليبيا.

The post باريس تؤكد رفضها لتدخل القوى الأجنبية في الأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24