السفارة الكندية تدعو إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية

رحبت سفارة كندا لدى ليبيا بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة فائز السراج، ورئيس مجلس النواب صالح، الذين أعلنا فيه وقف إطلاق النار اليوم الجمعة.

وحثت جميع أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، حسب تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأصدر السراج وعقيلة بيانين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، كما دعيا إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

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