أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، ترحيبها بالتطورات الأخيرة على الساحة في ليبيا، وأنها ستواصل جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

