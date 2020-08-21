تسجيل ثالث حالة وفاة بـ«كورونا» في سرت

أعلن رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بسرت محمد الأميل وفاة حالة مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات بالوباء في البلدية إلى ثلاث حالات.

وأوضح، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة في سرت وصل إلى 19 حالة، حسب نتائج تحاليل العينات عبر جهاز «PCR».

وقال الأميل إن الحالة الثالثة المتوفاة أمس الخميس، لرجل مسن من سكان منطقة هرواة، موضحا أنه وبحسب إفادة فريق الرصد بالبلدية عدد الحالات النشطة 15 حالة، وثلاث حالات وفاة، وتعافي مصاب واحد.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى تماثل 29 حالة للشفاء، بينما توفي أربعة مصابين آخرين.

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