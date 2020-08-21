صالح: نطالب بوقف إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد وجعل مدينة سرت مقراً مؤقتاً للرئاسي الجديد

ليبيا – طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد.

المستشار صالح وفي بيانٍ له تلقت المرصد نسخة منه أوضح أن المطالبة بوقف إطلاق النار تأتي إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية ومايفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة من تردي الأوضاع الإقتصادية والعجز عن تمويل القطاعات الخدمية وإنتشار فيروس كورونا ومايتطلبه من حشد للإمكانيات والجهود لمواجهته.

واقترح رئيس البرلمان أن تكون مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد يجمع كل الليبيين ويقربهم على أن تقوم شرطة أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية من مراحل البناء على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية والذي تلتزم بمخرجاته فوراً للاتفاق عليها وإعلانها رسمياً .

وأكد على أن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وينتهي بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة.

كما طالب بحفظ مقدرات الشعب الليبي باستئناف انتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادته في الحساب الخاص بالمصرف الليبي الخارجي وأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وبضمانة بعثة الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والدول الداعمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا وصولاً إلى تحقيق العدالة والشفافية.

رئيس البرلمان قال في ختام بيانه :”أننا نسعى لتجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية إنتخابية طبقا للدستور واطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره وإقامة مجتمع دولة القانون مجتمع متسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء”.

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