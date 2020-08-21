حفتر يدعو «الصحة العالمية» إلى دعم ليبيا في مواجهة الفيروس

وسط توغل فيروس «كوفيد- 19» في ليبيا، دعا المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، منظمة الصحة العالمية لدعم بلاده بأجهزة تمكِّنها من مواجهة «كورونا»، بينما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 395 إصابة جديدة موزعة على غالبية أنحاء البلاد.

وقالت القيادة العامة للجيش، إن حفتر استقبل مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة مساء أول من أمس، وناقش معها عمل مكتب المنظمة في ليبيا، ودعمه القطاع الصحي في البلاد؛ خصوصاً فيما يتعلق بتوفير كل الأجهزة والمعدات اللازمة للكشف عن فيروس «كورونا»، وكذلك التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة الجائحة.

ورغم الجهود التي تقول المنظمة العالمية إنها تبذلها في ليبيا، فإن الوباء يستشري بمعدلات يومية ملحوظة بالنسبة لأعداد السكان، واتساع النطاق الجغرافي للمدن والبلدات؛ حيث احتلت مدينة طرابلس صدارة قائمة الإصابات أمس فقط، بـ123 إصابة من بين الـ395 حالة التي أعلن عنها المركز الوطني، ثم جاءت مدينة يفرن بغرب ليبيا، في المرتبة الثانية بـ73 إصابة، تلتها بنغازي بـ71 حالة جديدة.

ومع ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 9463 إصابة، مع تعافي 1018 حالة، ووفاة 169 شخصاً، أصدرت اللجنة الطبية الرئيسية بمدينة الكفرة (ـجنوب ليبيا) خمس توصيات تستهدف الحد من تفشي الوباء، وهي إلغاء كافة المناسبات الاجتماعية بمختلف أسمائها، والالتزام بعدم توزيع الخيام والكراسي تحت أي ظرف، والتشديد على منع التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع الدوائر الحكومية، وإنزال العقوبات على المخالفين، بجانب التشديد على تطبيق الحظر المفروض من قبل اللجنة الرئيسية.

وكانت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، قد قالت إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعم منظمة الهيئة الطبية الدولية، لزيادة وصول الخدمات الصحية للعائلات التي نزحت بسبب الصراع الطويل في ليبيا.

وأضافت السفارة في بيان مساء أول من أمس، أن أطباء وممرضات ومستشاري الصحة العقلية التابعين للهيئة الطبية الدولية (منظمة غير قابلة للربح) يقدمون الرعاية الطبية الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة العائلات على التعامل مع الإجهاد والصدمات، حتى في أوقات جائحة «كورونا»، وذلك في المرافق الصحية التي تخدم مجتمعات النازحين.