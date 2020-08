أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة تجهيز

مركز عزل مؤقت في المستشفى الجامعي بطرابلس؛ لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، أن هذا المركز مزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مضيفة أنه يحتوي

على عشرة أسرة عناية فائقة، وأربعة أسرة إنعاش، بالإضافة الى 4 أجهزة تنفس صناعي، وعدد

8 اجهزة تنفس مصممة خصيصا للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنها قامت بتركيب جهاز موجات فوق

صوتية، ومنظومة أوكسجين مركزيه، معلنة دعم المركز بأكثر من 100 اسطوانة اكسجين

لاستخدامها كخط دعم ثانوي في حالات الطوارئ.

وشددت الوزارة على أنها قامت بتكليف فرق

الاستجابة السريعة التابعة لإدارة الطوارئ الصحية بالإشراف على هذا المركز.

