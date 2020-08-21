مؤسسة النفط ترحب باستئناف تصدير النفط وتستعرض جهود حل أزمة الكهرباء بالمنطقة الشرقية

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يدعم مقترحها بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط.

ويشمل المقتح أن تجمد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي حتى التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين، مع توفر الشفافية والحوكمة الفعالة، إضافة لعودة الإدارة الأمنية في المنشآت النفطية تحت الإشراف الحصري للمؤسسة، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

جهود حل أزمة الكهرباء بالمنطقة الشرقية

وفيما يتعلق باستمرار تزويد الغاز لمحطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي، أكدت المؤسسة بذل جميع الجهود الممكنة لتأمين سفينة لتفرغ خزانات المكثفات بالموانئ النفطية، للسماح باستمرار إنتاج الغاز، الذي يتوقع توقفه مساء يوم غد السبت.

كما أشارت إلى إرسال شحنة «ديزل» إلى بنغازي الأربعاء الماضي؛ لسد حاجة وحدات توليد الكهرباء قدر الإمكان في ظل الظروف الحالية، «رغم النقص الشديد لمخصصات المحروقات والديون الضخمة التي تراكمت نتيجة إقفال الحقول المنتجة للغاز والنفط وتوقف المصافي».

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وجددت المؤسسة دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من «كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط».

وأعربت عن امتنانها لجميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية التي ساعدت في تحقيق التقدم حتى الآن، «بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحكومة الولايات المتحدة».

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