«كندا»: نحث جميع الأطراف الليبية على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية

أعلنت السفارة الكندية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، إنها ترحب ببيان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد.

وبحسب إيجاز صادر عن السفارة الكندية، اليوم، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” فإنها تحث جميع أطراف الصراع على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

وكان فايز السراج، قد أصدر اليوم الجمعة، قرارا بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، لافتا إلى أن تحقيق وقف الفعلي يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.

ومن جانبه، دعا المستشار عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق نار شامل وكافة العمليات القتالية والبدء في إجراء انتخابات نزيهة.

وقال “صالح”، إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة.