ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 August, 2020

رحبت موسكو ، اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية فى ليبيا، والذى أعلنته حكومة الوفاق و مجلس النواب الليبى فى وقت سابق من اليوم، داعية إلى إلى أهمية البدء فى العملية السياسية بما يعزز هذا المسار.

و أشارت الخارجية الروسية إلى وجود آلية للجنة العسكرية المشتركة بجنيف “5 + 5” للإشراف على وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين.