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“بيت المال”: نطالب العدو بالانسحاب ونحذر من مخالفة وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رحب آمر ما تسمى
“غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لمليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، اليوم الجمعة،
ببيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لوقف إطلاق النار والعودة
للعملية السياسية، مؤكدا أن قواتهم جاهزة للرد على أي خرق لوقف إطلاق النار، على
حد زعمه

وطالب بيت
المال، جميع قوات الجيش التي وصفها بـ”العدو”، بالانسحاب الفوري من سرت
والجفرة، محذرا من مخالفة وقف إطلاق النار.

وكان رئيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، قد أصدر اليوم الجمعة، قرارا
بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، لافتا إلى أن تحقيق الوقف الفعلي يقتضي أن
تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين
بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار فوقف اطلاق مفروض فعليا عند الخط الاحمر بقرار من السيسى ولو كان بامكانكم تخطيه لفعلتم ولكنه انتحار ياحمار وانتم اصلا فى حماية الخط الاحمر حيث قال سيدك السيسى انه لا بسمح لاحد بعبور الخط فى الاتجاهين شرقا وغربا ولولا ذلك لحرر الجيش الوطنى مصراته

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  • بإذن الله ومشيئته عاجلا ام اجلا
    لن يكون هناك وجود للاتراك والارهابين انباع مقاول الانفار الارهابي اردوغان
    وان تلسراج اجر مصراته لتركيا 99
    سنة
    فليبيا ليست ملك لابوه او ورثه حتي
    يؤجر مالا يملك لمن لا يستحق
    فخروج الاتراك والارهابين قادم بإذن الله ان لم يكن سلما فطردا وتنظيفا ان شاء الله تعالي
    ولانكم جبنات يامصراته واتراكم وارهابيينكم من فكر فيكم بتجاوز الخط الاحمر اتحرق
    ولسه الخط الاحمرده بعون الله ومشيئته
    سيقودكم الي المحشر بإذن الله
    وبطلوا هو هوا من وراء الجدران
    الميدان موجود وتعالي ستجد
    مايسكت نباحك ياكلب

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  • اين حسن النوايا والسعي للم الشمل واللحمة الوطنية وانت تصف الطرف الاخر بالعدو مافيش فايدة فيكم ولن تكون

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  • لعلي هناك خطأ إملائي فيما قال هذا الحمار لعله يقصد انسحاب العدو التركي من كامل الغرب الليبي وليس انسحاب جيش ليبيا من مدن ليبيه فبيت العار هذا قد جلب العار والشنار لمصراته بتآييده لخطوات حزب أخواني الشيطان في تسليم ليبيا الي تركيا علي طبق من ذهب

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