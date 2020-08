“بيت المال”: نطالب العدو بالانسحاب ونحذر من مخالفة وقف إطلاق النار

رحب آمر ما تسمى

“غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لمليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، اليوم الجمعة،

ببيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لوقف إطلاق النار والعودة

للعملية السياسية، مؤكدا أن قواتهم جاهزة للرد على أي خرق لوقف إطلاق النار، على

حد زعمه

وطالب بيت

المال، جميع قوات الجيش التي وصفها بـ”العدو”، بالانسحاب الفوري من سرت

والجفرة، محذرا من مخالفة وقف إطلاق النار.

وكان رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، قد أصدر اليوم الجمعة، قرارا

بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، لافتا إلى أن تحقيق الوقف الفعلي يقتضي أن

تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين

بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما، على حد قوله.

