إيطاليا: السراج وعقيلة اتخذا خطوة شجاعة باتجاه حل الأزمة

رحّبت وزارة الخارجية الإيطالية بتوافق مجلسي النواب والرئاسي وببيانيهما اللذين تضمنا “بعض المبادئ المؤسسة لمسار مشترك لتجاوز الجمود المؤسسي الحالي في البلاد، بدءًا من الوقف الفوري للأعمال العدائية وإعادة أنشطة إنتاج النفط”، بحسب الخارجية.

وأشارت الخارجية في مذكرة أصدرتها، الجمعة، إلى “تواصل دعمها وبشكل فعال لجهود الأمم المتحدة في إطار عملية برلين مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي”.

ووصفت إيطاليا بياني مجلسي النواب والرئاسي بـ”التطور الذي يُشكّل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة الليبية”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلنا، الجمعة، وقفاً فورياً لإطلاق النار، ووقف كافة العمليات القتالية في كامل أنحاء البلاد.

وأشار المجلس الرئاسي في بيانه إلى أن قرار وقف إطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية الداخلية.

وشدد بيان الرئاسي على أن الغاية من المبادرة بإعلان وقف إطلاق النار هي استرجاع السيادة وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، كما طالب باستئناف إنتاج وتصدير النفط على أن تُودع الإيرادات بحساب مؤسسة النفط لدى المصرف الخارجي.

ودعا السراج للتوجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

وخرج رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ببيان مماثل، وجه فيه بوقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية، وأعرب عن تطلعه لجعل مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد.

وقال عقيلة إن وقف إطلاق النار سيقطع الطريق على أي تدخلات أجنبية في ليبيا وينتهي بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات، مؤكداً أن عمليات إنتاج وتصدير النفط ستُستأنف وتُجمّد إيراداتها بالحساب الخاص لدى المصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية.

واختتمت البعثة الأممية في ليبيا “سيل البيانات التوافقية” بترحيبها بالتوافق المهم بين السراج وعقيلة الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.

ووصفت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، ستيفاني ويليامز، قرارات الطرفين بـ”الشجاعة” والتي تحتاجها ليبيا بشدة في ظل أزمتها الراهنة، مُعبّرة عن أملها في أن يفضي هذا التوافق إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والبدء بترحيل كافة القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.

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