الفيتوري: هل فرنسا معزولة من قبل دول الاتحاد الأوروبي بسبب سياستها تجاه ليبيا وتركيا؟

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن الدور الذي تلعبه فرنسا في الصراع في ليبيا، وتداعيات السياسية التي تنتهجها باريس بدعم التحركات التركية في ليبيا على موقف باريس داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت الفيتوري تعمل فرنسا وتركيا -العضوان في حلف شمال الأطلسي- على تصعيد الموقف العسكري في شرق البحر المتوسط بسبب النزاع المتزايد بين تركيا واليونان أعضاء الناتو أيضًا. وفي 14 أغسطس حث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فرنسا على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات “تصعيد التوترات”. في اليوم السابق أجرى الجيش الفرنسي تدريبات مشتركة مع نظيره اليوناني. ومع ذلك لا يتمحور الأمر كله حول الخلافات اليونانية التركية فموقف باريس له بعد ليبي أيضًا.

واختلفت باريس علنًا مع أنقرة في وقت سابق من العام بعد أن تدخلت أنقرة في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني. وقعت أنقرة مذكرة أمنية مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر 2019 تتعهد فيها بدعمها العسكري لطرابلس ضد الجيش الوطني الليبي المدعوم من باريس.

ويبدو أن دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا قد قللت من تقدير مدى التزام أنقرة بحماية حكومة الوفاق الوطني. ولا تزال حكومة الوفاق الوطني معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا. في الواقع فإن التصعيد برمته الآن في شرق البحر المتوسط يرجع إلى حد كبير إلى توقيع تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقية حدود بحرية أغضبت اليونان وقبرص ومصر وفرنسا. الصفقة مهمة للغاية بالنسبة لأنقرة وهذا هو السبب في أنها التزمت بتعاون عسكري وأمني موسع مع حكومة الوفاق الوطني الحكومة الليبية الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار -التي تحكم الحدود البحرية بين الدول وتحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل دولة- محور نزاع تركيا مع اليونان. نظرًا لقرب عشرات الجزر اليونانية من الساحل التركي في المنطقة فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة لأنقرة صغيرة جدًا على عكس جارتيها مصر واليونان. هذا هو السبب في أن أنقرة لا تعترف بقانون البحار للأمم المتحدة في المقام الأول وتتطلب بعض الاعتراف الإقليمي لمطالبها. وللحصول على ذلك قدمت أنقرة الدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني المحاصرة مقابل توقيع الاتفاق البحري في نوفمبر الماضي. مثل هذه الصفقات مع ليبيا -دولة مشاطئة رئيسية- أعطت أنقرة ما تفتقر إليه دائمًا القبول الإقليمي للمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها في المنطقة.

ولجأت اليونان إلى شركائها في الاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم، لكن فرنسا فقط استجابت بإرسال سفن عسكرية إلى المنطقة التي نشرت فيها تركيا بالفعل سفينة أبحاث للتنقيب عن النفط والغاز برفقة سفن عسكرية. واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 14 أغسطس للاتفاق على موقف مشترك استجابة لطلب اليونان للمساعدة ، لكن الاجتماع انتهى دون أي نتائج ملموسة.

والجدير بالذكر أن فرنسا لم تكن قادرة على حشد الكثير من الدعم من الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بلعبة تركيا الجيوسياسية. كما أن باريس غاضبة مما تعتبره انتهاكًا مستمرًا لأنقرة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1973 قبل تسع سنوات. في 17 يونيو اتهمت البحرية الفرنسية التي عززت حظر توريد الأسلحة قبالة سواحل ليبيا نظيرتها التركية بارتكاب “أعمال عدائية” تجاه سفنها. تم التحقيق في الحادث من قبل الناتو دون نتائج قاطعة. ومع ذلك علقت فرنسا منذ فترة طويلة عملياتها بسبب الحادث. ويشكك شركاء الناتو وكذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي في سياسة باريس الأحادية الجانب تجاه ليبيا والنزاع بين أثينا وأنقرة.

ومعظم دول الاتحاد الأوروبي ليست راضية عن دعم باريس للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر خاصة خلال الهجوم على طرابلس. وفي مايو الماضي هُزم الجيش الوطني الليبي بمساعدة تركية كبيرة مما زاد من إذلال فرنسا. وتفضل العديد من دول الاتحاد الأوروبي رؤية سياسة مشتركة تجاه الصراع في ليبيا إلى جانب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك.

وفرنسا متهمة بازدواجية المعايير. بينما ينتقد دور تركيا علنًا في الحرب الأهلية الليبية ، فإنه بالكاد يذكر مشاركة روسيا المتزايدة من خلال مرتزقة مجموعة فاجنر… على الرغم من نفي موسكو. اتهمت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) مرارًا وتكرارًا روسيا بتزويد فاجنر بطائرات IL-76 المصممة لنقل الأحمال الثقيلة. كما تتهم موسكو بتقديم طائرات مقاتلة متقدمة إلى ليبيا. في مايو الماضي أفادت أفريكوم أن أكثر من اثنتي عشرة طائرة مقاتلة من طراز MiG-29 و Su-24 قد حلقت من روسيا إلى شرق ليبيا بعد تمويهها في سوريا. من الواضح أن هذا يعد انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن ليبيا والتي أعادت روسيا وتركيا وفرنسا الالتزام بها في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020.

رغم كل هذا لا يبدو أن فرنسا تقلق بشأن الوجود الروسي. بدلاً من ذلك تركز باريس اهتمام الاتحاد الأوروبي على مغامرات الرئيس التركي أردوغان في ليبيا وشرق البحر المتوسط.

لكن فرنسا فشلت حتى الآن في حشد أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين وراء نهجها الغامض إلى حد ما. تشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق حقًا مما يفعله أردوغان ، لكن يبدو أنها تفضل الحوار على التصعيد في كل من ليبيا والنزاع البحري. وأشار أردوغان إلى أنه قد يتراجع بعد التشاور مع ألمانيا. أولاً أعلن أن سفينة البحث عن النفط والغاز التركية ستعلق عملها في 23 أغسطس. ثانياً قال إنه يتفق مع ألمانيا على “تخفيف” الموقف بعد ذلك التاريخ.

بينما تبدو باريس معزولة في مواجهتها مع أنقرة ، فإن كلا العاصمتين غير مستعدين لمزيد من التصعيد في البحر المتوسط. فيما يتعلق بليبيا مع ذلك إنها قصة مختلفة. يعتبر تدخل أنقرة في ليبيا مسألة استراتيجية ، بينما لا يبدو أن لدى باريس استراتيجية متماسكة خاصة بها تجاه ليبيا. من المرجح أن تكون استجابة دول الاتحاد الأوروبي للوضع المتقلب بين اليونان وتركيا بمثابة حل وسط صعب.

قد تبدو فرنسا متفائلة لكنها فكرة بعيدة المنال أن تشارك في أي عمل عسكري ضد تركيا. في النهاية اليونان وتركيا وفرنسا أعضاء في الناتو، بينما سيستمر النزاع اليوناني التركي كما كان دائمًا منذ عقود حتى الآن. قد يبدو بعده البحري جديدًا لكنه في الحقيقة قديم تمامًا.