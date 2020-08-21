«صحة الوفاق»: تجهيز مركز عزل موقت في المستشفي الجامعي بطرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، تجهيز مركز عزل موقت في المستشفي الجامعي بطرابلس، مزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، يحتوي المركز علي عشرة أسرة عناية فائقة وأربعة أسرة إنعاش بالإضافة إلى 4 أجهزة تنفس صناعي، و8 أجهزة تنفس مصممة خصيصا للتعامل مع كوفيد 19..

وأشارت الوزارة إلى تركيب جهاز موجات فوق صوتية بمواصفات حديثة ومنظومة أكسجين مركزية، ودعم المركز بأكثر من 100 اسطوانة أكسجين لاستخدامها كخط دعم ثانوي في حالات الطوارئ.

وقالت الوزارة إن افتتاح المركز ضمن خطة وزارة الصحة لرفع حالة التأهب القصوي والاستجابة السريعة لمجابهة جائحة كورونا.

وبحسب البيان، تم تكليف فرق الاستجابة السريعة التابعة لإدارة الطوارئ الصحية، بالإشراف علي المركز الذي يضم مجموعة من الأطباء والفنيين في عدة مجالات؛ أهمها العناية الفائقة.

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