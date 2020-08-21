الشحومي: ليبيا تستحق منا جميعا التنازل لها ومن أجلها

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

21 August, 2020

أعرب أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام سابقا د. سليمان الشحومي، عن تأييده ومباركته لإعلان وقف النار من قبل المجلس الرئاسي ومجلس النواب، واصفا الخطوة بأنها “جريئة وفي الاتجاه الصحيح”.

وقال الشحومي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”نعم لوقف نزيف الدم الليبي ووقف الحرب والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ونتطلع لاتخاذ الاجراءات الضرورة لتنفيذ ذلك، وتحقيق إنهاء معاناة أهلنا في كل ربوع بلادنا، لقد طال أمد أزمة بلادنا”.

كما ناشد الشحومي، أعضاء مجلس النواب بالإسراع في تغليب المصلحة العليا للوطن، وذلك بجمع شمله، والالتئام في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن، متوجها بالتحية لكل من رئيس مجلس النواب عقيله صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لاتخاذهما لهذه الخطوة الشجاعة، قائلا “ليبيا تستحق منا جميعا التنازل لها ومن أجلها”.