التواتي يؤكد دعمه للمجلس البلدي غات.. ويقدم هذه التوصيات

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

21 August, 2020

ثمن عضو بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، اعتماد النتائج النهائية للانتخابات المحلية في مدينة غات.

وقال التواتي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن أهالي مدينة غات قدموا درس جديد في ممارسة الحقوق الديمقراطية بإجراء الانتخابات البلدية للمدينة، وهي أول انتخابات محلية تجرى في ليبيا خلال العام 2020م، كما حيا التواتي كل من مديرية الأمن غات على المجهود الجبار الذي بذلته لحماية المواطن وهو يدلي بصوته بكل حرية، واللجنة الفرعية للانتخابات المحلية غات على إدارتها للعملية الانتخابية، وقطاع الصحة الذي قدم ما بوسعه لحماية الناخب من وباء كورونا من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية رغم محدودية الإمكانيات، وكذلك حيا المجلس البلدي السابق.

وأوصى التواتي، المجلس البلدي الجديد بالعمل على تقوى الله، والمحافظة على روح التوافق بين أعضاء المجلس كافة، وتنظيم الكادر الإداري للبلدية وإنجاز المعاملات الإدارية في حينها وإنجاز موفع إلكتروني إعلامي عبر شبكة التواصل لإيصال المعلومة للمواطن، إضافة إلى استشارة أهل الاختصاص في المجالات المختلفة، والتزام جانب الحياد في الصراعات التي قد تحدث في البلدية والتعامل معها بحكمة.

وفي إطار الحكم المحلي والحكومة الرشيدة، أكد التواتي دعمه اللامحدود للمجلس البلدي المنتخب.