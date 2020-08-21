عقيلة صالح يطالب الجميع بوقف إطلاق النار والعمليات القتالة

أخبار ليبيا24 – سياسة

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من الجميع بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع انحاء ليبيا، معبرا عن تطلعه إلى أن وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد ويجمع كل الليبيين ويقربهم.

ونوه صالح في بيانه اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة من تردي الأوضاع الاقتصادية والعجز عن تمويل القطاعات الخدمية وانتشار فيروس كورونا وما يتطلبه من حشد الإمكانيات والجهود لمواجهة الوباء.

واشترط صالح، أن تقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا التوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية من مراحل البناء على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري “5+5” برعاية البعثة الأممية والذي نلتزم بمخرجاته فور الاتفاق عليها وإعلانها رسميا.

وأكد صالح، أن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وينتهي بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة، مشددا على استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجمد إرادته في الحساب الخاص بالصرف الليبي الخارجي تأكيدا على حفظ مقدرات الشعب الليبي.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات برلين وإعلان القاهرة وبضمانة بعثة الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والدول الداعمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا وصولا إلى تحقيق العدالة والشفافية.

وقال: “إننا نسعى لتجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره، وإقامة مجتمع دولة القانون، مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة، والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية، وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو اقصاء”.

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