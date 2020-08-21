اجتماع طارئ في جالو لبحث تطورات الوضع الوبائي

بحث مدير أمن الواحات جالو رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا، المقدم خالد العبار، مع أعضاء اللجنة الرئيسية واللجنة الاستشارية الطبية الفرعية الواحات، بحثوا آخر تطورات الوضع الوبائي بالمنطقة، وإجراءات حصر المخالطين للحالة الموجبة التي سجلت أمس.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ تناول آلية تذليل الصعوبات التي تواجه قسم العزل بمستشفى جالو العام، حيث اتفق الحضور على ضرورة عقد اجتماع موسع يضم جميع بلديات الواحات وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق لتوحيد الجهود للحد من انتشار المرض، داعين المواطنين إلى التعاون وعدم إقامة المناسبات بجميع أنواعها وتطبيق الحظر بالصورة المطلوبة.

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