وزارة الصحة تشدد على كيفية تحديد أسباب الوفاة بشهادات الوفاة الصادرة

وجهت وزارة الصحة بالحكومة الليبية كتابا إلى مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ورؤساء اللجان الاستشارية الطبية بالبلديات، ومديري مراكز العزل الصحي، بخصوص كتابة شهادات الوفاة للمتوفين بفيروس كورونا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

والتي تقضي بمنع كتابة شهادة سبب الوفاة من قبل غير الأطباء، على أن يكون الطبيب حاضرا للوفاة أو مناوبا بالقسم الذي حدثت به الوفاة.

ونوه الكتاب بأن شهادة الوفاة هي وثيقة طبية قانونية في غاية الأهمية، وأن الخطأ فيها تترتب عليه مسؤولية قانونية وتؤثر سلبا في الإحصاءات الوبائية.

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