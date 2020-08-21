“الصغير”: كذبة “قوت الليبين” انكشفت اليوم وأظهرت أطماع “السراج”

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن كذبة قوت الليبيين التي صدعنا بها فائز السراج والصديق الكبير افتضحت اليوم وظهرت على حقيقتها، فهما صنيعة الشيطان الذي صدع رؤوسنا بقوت الليبيين والمعاناة من الاغلاق واثارها هو والصديق والسراج يظهرون اليوم على حقيقتهم اليوم هم مع التصدير ومع تعليق الصرف من الواردات الى حين اتفاق شامل بمعنى بأن يتم توفير حاجيات ومتطلبات الدول الاجنبية وشركات النفط ولا يهم متى سيتم الصرف منها على الشعب واحتياجاته.

أضاف “الصغير” في تدوينة على فيسبوك: “إن تصدير النفط وتوفير حاجات السوق العالمي قبل حل شامل هو وضع العربة امام الحصان كان يجب استمرار ايقاف النفط تصدير وواردات الى حين اتفاق شامل وأن يكون التصدير نتيجة لاتفاق وليس مرحلة في سبيل اتفاق قد يتم وقد لا يتم بل بالعكس هناك دول ستحرص على استمرار الازمة لانها ستكون في حل من ضغوطات دولية اخرى بسبب الايقاف”.

وتابع “الصغير”: “بإختصار يجب أن يكون التصدير نتيجة حتمية لاتفاق سياسي شامل وليس تمهيد لاتفاق قد ينجح وقد لا ينجح”.