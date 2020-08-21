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“الصغير”: كذبة “قوت الليبين” انكشفت اليوم وأظهرت أطماع “السراج”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن كذبة قوت الليبيين التي صدعنا بها فائز السراج والصديق الكبير افتضحت اليوم وظهرت على حقيقتها، فهما صنيعة الشيطان الذي صدع رؤوسنا بقوت الليبيين والمعاناة من الاغلاق واثارها هو والصديق والسراج يظهرون اليوم على حقيقتهم  اليوم هم مع التصدير ومع تعليق الصرف من الواردات الى حين اتفاق شامل بمعنى بأن يتم توفير حاجيات ومتطلبات الدول الاجنبية وشركات النفط ولا يهم متى سيتم الصرف منها على الشعب واحتياجاته.

أضاف “الصغير” في تدوينة على فيسبوك: “إن تصدير النفط وتوفير حاجات السوق العالمي قبل حل شامل هو وضع العربة امام الحصان كان يجب استمرار ايقاف النفط تصدير وواردات الى حين اتفاق شامل وأن يكون التصدير نتيجة لاتفاق وليس مرحلة في سبيل اتفاق قد يتم وقد لا يتم بل بالعكس هناك دول ستحرص على استمرار الازمة لانها ستكون في حل من ضغوطات دولية اخرى بسبب الايقاف”.

وتابع “الصغير”: “بإختصار يجب أن يكون التصدير نتيجة حتمية  لاتفاق سياسي شامل وليس تمهيد لاتفاق قد ينجح وقد لا ينجح”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • انتم تكذبوا وتصدقوا فانفسكم –
    حتى اولادكم وبناتكم فضحوكم –
    في أشخاص اولادهم وبناتهم فضحوكم بعرض صور وتقارير عالفيس بوك – مصب مثل ما حصل فالسعودية والخليج – ابناء يهددون آباءهم وأمهاتهم بالقتل بسبب الجراءم الاي ارتكبوها في حق المظلومين – ورفعوا عليهم قضايا جناءية . فقط خليجية هربت مع عشيقها القطري بعد ان سلمت تقارير والدها الى عميل يوناني للحصول على تأشيرة والهرب –
    فذوقوا ويلات ما تكسبون اولادكم فضحوكم .

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