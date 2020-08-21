عقيلة صالح للسيسي: فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا

وجه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مقدرا فيها «المواقف الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا».

وقال صالح، في بيان اليوم: «إنه لمن دواعي سروري أن أعبر لكم عن فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية».

وفي وقت سابق اليوم، رحب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية.

ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟

السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات

السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية

وقال السيسي إن وقف إطلاق النار «خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، وحفظ مقدرات شعبها».

واليوم أصدر السراج وصالح بيانين، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

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