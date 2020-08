“المصباحي” لـ ” ليبيا 24″: بيانات النواب والرئاسي جاءت خوفا من الحراك الشعبي

خاص ليبيا 24

اعتبر محمد

المصباحي رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ واعيان ليبيا، أن بياني المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، ومجلس النواب، جاءا خوفا من الحراك الشعبي من أجل تحرير ليبيا

والقضاء على الفساد والفاسدين

وانتقد المصباحي،

صدور البيانات يوم الجمعة دون جلسة لمجلس النواب، ولا اجتماع للمجلس الرئاسي.

