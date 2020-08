قال المتحدث باسم

قوات الوفاق محمد قنونو اليوم الجمعة إنه لا يثق في ما يعلن من هدنة أو وقف لإطلاق

النار مشددا على مضي قواته في العمليات العسكرية وسعيها للسيطرة على كامل التراب

الليبي.

وأضاف قنونو أن قوات الوفاق ستستمر في العمليات العسكرية وضرب ما وصفها

ببؤر التهديد أينما وجدت.

وشدد على أن قوات

الوفاق ستسعى للسيطرة على كافة المدن وبسط سلطانها على كامل تراب ليبيا وبحرها

وسمائها بحسب تعبيره.

وتأتي تصريحات قنونو رغم إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة تعليق

كافة العمليات العسكرية في ليبيا والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر

مارس من العام المقبل.

The post قنونو يتجاهل وقف إطلاق النار ويؤكد المضي في العمليات العسكرية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24