ليبيا الان

أزمة القمامة .. معاناة وحلول مؤقتة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كغيرها من باقي الأزمات، لا تزال أزمة تكدس القمامة تؤرق الليبيين في عدد من البلديات، إلا أن بعض تلك البلديات تسعى إلى تكثيف الجهود لوضع حلول لهذه الأزمة، فيما أهملت بعضها هذا الملف.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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