أزمة القمامة .. معاناة وحلول مؤقتة

كغيرها من باقي الأزمات، لا تزال أزمة تكدس القمامة تؤرق الليبيين في عدد من البلديات، إلا أن بعض تلك البلديات تسعى إلى تكثيف الجهود لوضع حلول لهذه الأزمة، فيما أهملت بعضها هذا الملف.

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