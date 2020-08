30 شابا ليبيا ينضمون لضحايا الهجرة بعد أن ضاقت بهم السبل داخل البلاد

تقام هذه الأيام مراسم العزاء لثلاثين شابا ليبيا تعرضوا لغرق قاربهم في

البحر المتوسط وهم في طريقهم للهجرة نحو أوروبا.

وقد أدى تردي الأوضاع المعيشية ويأس الشباب من بارقة أمل في المستقبل إلى

سعي هؤلاء الشباب للبحث عن لقمة عيش كريمة خارج الوطن.

آمال الشباب تحطمت على صخرة الواقع بعد أن تحول الحلم إلى كابوس وانقلب

القارب في عرض البحر المتوسط موديا بحياة ثلاثين شخصا فضلا عن المصابين لتقام 30

خيمة عزاء في ليلة واحدة ، وتفجع أسرهم بموتهم بهذه الطريقة المأساوية.

يأتي هذا بينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قصة الشاب معاذ

فرج الهاشمي من سكان أبو سليم في طرابلس، وهو طالب في كلية هندسة الطيران المدني

والأرصاد الجوية تخصص السلامة الجوية.

ورغم تميز الهاشمي بخلقه الرفيع إلا أن حادث احتراق الكلية الواقعة في

منطقة السبيعة أثر فيه بشدة بعد أن فقد أوراقه فيه الأمر الذي جعله يقرر الهجرة عن

طريق البحر.

الهاشمي قرر الهجرة عن طريق البحر وحزم ما يحتاجه لرحلة السفر المحفوفة

بالمخاطر وانطلق يوم الثلاثاء الماضي إلا أن أخباره انقطعت تماما واختفى ما جعل

ذويه ينشرون قصته على أمل أن يتمكن أي أحد من التواصل معها وطمأنتهم عليه.

هكذا أصبح الحال في ليبيا مستقبل مظلم وحاضر مأساوي وحياة بئيسة يعيشها

قطاع كبيرة من السكان، بعد أن تحولت البلاد لسجن كبير تهدد فيه حياتهم يوميا على

وقع القصف والمعارك ونقص الخدمات.

