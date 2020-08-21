باشاغا: وقف إطلاق النار لم يكن ليحدث لولا دعم الولايات المتحدة وتركيا ومصر

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن «وقف إطلاق النار لم يكن ليحدث لولا دعم الولايات المتحدة وتركيا ومصر».

وتابع باشاغا في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، «يجب أن يعقبه (وقف إطلاق النار) حوار سياسي جاد يؤدي إلى تسوية»، مضيفا: «يجب اتخاذ هذه الخطوات بسرعة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات

ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟

ودعا السراج وعقيلة صالح إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

وأشار بيان السراج إلى أهمية جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح والدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، فيما طالب عقيلة بجعل سرت عاصمة موقتة للمجلس الرئاسي الجديد.

ورحب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالبيانين الصادرين عن السراج وصالح، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية.

وبينما توالت بيانات الترحيب الدولية، لم يصدر عن القيادة العامة حتى الآن أي بيان بالخصوص.

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