شركة الكهرباء: استمرار صيانة الشبكة وتجهيز بعض المحطات جنوب طرابلس

تمكنت الفرق الفنية التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس بالشركة العامة للكهرباء من إعمار شبكة التوزيع بمنطقة حي الزهور في خلة الفرجان، وتجهيز أكثر من أربع عشرة محطة أرضية بكامل معداتها وتغذيتها بالتيار الكهربائي، كما تمكنت من إعادة التيار الكهربائي لجزء من هذه المناطق، والعمل على استكمال تنفيذ شبكات الضغط المنخفض لتغذية باقي المناطق الرابطة من مثلث صيدلية موسى وصولا إلى معسكر اليرموك.

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة لا زالت تعمل بجهد متواصل على صيانة مكونات الشبكة الكهربائية في كافة المناطق جنوب طرابلس.

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