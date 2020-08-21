«الخارجية الجزائرية» ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

عبرت الخارجية الجزائرية عن ترحيبها بالدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، خلال اتصال هاتفي بنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، الحاجة الملحة لتطبيق الاتفاق السياسي «بسرعة»، وفق الناطق باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

ودعا السراج وعقيلة صالح إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات

وأشار بيان السراج إلى أهمية جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح والدعوة إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، فيما طالب عقيلة بجعل سرت عاصمة موقتة للمجلس الرئاسي الجديد.

وبينما توالت بيانات الترحيب الدولية، لم يصدر عن القيادة العامة حتي الآن أي بيان بالخصوص.

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