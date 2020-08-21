السفارة الأمريكية: بياني صالح والسراج خطوات مهمة لجميع الليبيين

أخبار ليبيا24 – سياسة

رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ببيانات بعثة الأمم المتحدة ورئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب بشأن وقف إطلاق النار في البلاد.

واعتبرت السفارة، بحسب ما نشرت في تغريدة لها على “تويتر” اليوم الجمعة، أن هذه البيانات خطوات مهمة لجميع الليبيين، مؤكدة أنه سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريبًا.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد طالبا في بيانيهما اليوم، من الجميع بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في ليبيا، مؤكدين على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط بشروط.

وقد رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بالتوافق الهام بين بياني رئيسي عقيلة صالح وفائز السراج الرامي إلى وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، داعية إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي اشترطها الطرفين.

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