أعرب رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، الجمعة، عن شكره للرئيس المصري،

عبد الفتاح السيسي، وكل الدول التي رحبت ببيان المجلس الرئاسي على جهودهم

المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار فى ليبيا.

