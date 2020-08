أعرب السفير البريطاني في ليبيا، نيكولاس هوبتون، الجمعة، عن ترحيبه بإعلان

وقف إطلاق النارفي ليبيا، مؤكدا أن جميع الأطراف بحاجة إلى الالتزام الجدي بالهدنة.

