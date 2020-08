السلمي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

أعرب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُّلمي، الجمعة، عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية من أجل تهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية في ليبيا.

ودعا السلمي في بيان له، الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية

وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل لأنه السبيل

الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من العيش

بأمان وسلام وتنمية واستقرار.

وأكد السُّلمي على دعم البرلمان العربي للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في ليبيا، ودعم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

