جامعة فزان تبحث خطط انطلاق العام الدراسي

انعقد بمقر إدارة جامعة فزان في تراغن الاجتماع الدوري العادي الذي ترأسه رئيس جامعة فزان وحضره عمداء الكليات التي تتبع الجامعة ومديرو الإدارات.

وناقش الاجتماع أهم الآليات لانطلاق العام الدراسي القادم في ظل مجابهة فيروس كورونا والخطوات اللازم اتخاذها لاستكمال الفصل الدراسي السابق إلى جانب تدارس أهم الصعوبات التي تواجه الهيئات الدراسية واحتياجات الكليات التابعة للجامعة من تجهيزات ومعدات وصيانة.

ويشمل جدول الأعمال أيضا المصادقة على ما تم اعتماده خلال محضر الاجتماع السابق ووضع الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة.

ورغم حداثة عمرها إلا أن جامعة فزان تسعى لأن تواكب زميلاتها من الجامعات الليبية كما وكيفا في ظل ظروف صعبة على هيئات التدريس والطلبة والطالبات على حد سواء من حيث الإمكانيات المتاحة والدعم المتوقع لإنجاح العملية التعليمية .

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