أعلنت

مديرة الخدمات الطبية بمركز بنغازي الطبي، فدوى فرطاس، اليوم الجمعة، عن تجهيز وتوسيع

غرفة الترياج (غرفة لفرز وتصنيف المرضى) الموجودة بالطوارئ الموجودة بالطوارئ وتقسيمها

إلى خمس غرف لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت

فرطاس، أنه ستكون هناك غرفة للفلترة وأربع غرف لحالات الاشتباه ليتم استقبال المرضى

فيها إلى حين إجراء تحاليل كورونا، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت وفقًا لتوصيات اللجنة

الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا نظرًا للانتشار المحلي السريع للفيروس وازدياد

عدد الحالات.

The post تجهيز غرفة طوارئ بمركز بنغازي الطبي لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24