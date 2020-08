عامر: قرار الوفاق بوقف إطلاق النار انتصار للرؤية المصرية الداعمة للحل السياسي بليبيا

قال

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، كمال عامر، إن القرارات التي

اتخذتها حكومة الوفاق غير المعتمدة، صائبة وتعد انتصارًا للرؤية المصرية التي تدعم

الحل السياسي في ليبيا.

ولفت

عامر، في تصريحات صحفية، إلى أن تحركات مصر تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا

وأن يتم حل المسألة بطريقة سياسية دون قتال أو عنف وما حدث هو تحقيق للأهداف التي سعت

إليها مصر، موضحًا أن ليبيا دولة جوار إقليمي وأمنها واستقرارها من أمن مصر، فالعلاقات

التي تربط بين الشعبين واسعة تصل إلى حد المصاهرة والقرابة، بالتالي فمصر أكثر حرصًا

على تحقيق الاستقرار فيها، وبذلت الكثير من الجهد لهذا الغرض.

وأكد

عامر، أن ما انتهت إليه الأطراف الليبية يتيح لهم التصرف في النفط الليبي واستخدامه

للصالح القومي فضلًا عن خطوة التجهيز للانتخابات التي تحقق التراضي الشعبي واستقرار

البلاد.

يشار

إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، ورئيس مجلس النواب

عقيلة صالح، أعلنا وقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية في الأراضي الليبية، تمهيداً

لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية في ليبيا.

