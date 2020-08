روسيا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

أفادت مصادر صحفية روسية، الجمعة، أن وزارة الخارجية الروسية أعربت عن

ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت المصادر إن الخارجية أكدت على أن روسيا تدعم حل الأزمة الليبية

بالطرق السلمية من خلال إقامة مفاوضات سياسية واقتصادية بما في ذلك النفط.

وأضافت المصادر أن

الخارجية قالت إن موسكو تعتقد أن الحوار السلمي وحده هو الذي سيساعد في حل

الأزمة في ليبيا.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج،

ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعلنا وقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية في

الأراضي الليبية، تمهيداً لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية في ليبيا.

