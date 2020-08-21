الصيد: هذا هو الحل الأمثل لتجاوز دوامة المراحل الانتقالية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

21 August, 2020

رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد، أن الحل الأمثل للأزمة الليبية هو وقف إطلاق النار وبداية عملية سياسية شاملة بإجراء استفتاء على الدستور ومن ثم انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقالت الصيد، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :” وقف إطلاق النار وبداية عملية سياسية شاملة بإجراء استفتاء على الدستور ومن ثم انتخابات برلمانية ورئاسية، هو الحل الأمثل لتجاوز دوامة المراحل الانتقالية وتكرار سيناريوهات الحرب والدمار، ومحاولة جادة للقضاء على سنوات من الفساد والتسيب والفوضى التي عمت البلاد جراء المحاصصة والجهوية، وهو كذلك الإنذار الأخير لإنقاذ البلاد من التقسيم وأبعادها ولو نسبيا عن توغل الأطماع الخارجية”.